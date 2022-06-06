لهذا السبب.. لم يتم تكريم محمد صلاح في مطار القاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أثار التكريم الذي لقيه محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، قبل مباراة الفراعنة أمام غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 الكثير من الجدل.



وكان محمد صلاح نال تكريما داخل استاد القاهرة قبل عمليات الإحماء استعدادا لمباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث تسلم نجم ليفربول قلادة فرعونية من أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، ودرعا من الكريستال من جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

إلا أن طريقة تكريم محمد صلاح على استاد القاهرة أثارت جدلا كبيرا في الأوساط المصرية، وتنوعت ردود الأفعال بين السخرية وانتقاد إجراءات التكريم، مقارنة على سبيل المثال بالكوري الجنوبي هيونج مين سون مهاجم توتنهام والذي تقاسم معه لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

وكان النجم الكوري الجنوبي وجد استقبالا حافلا في المطار لدى وصوله إلى بلاده لخوض عدد من المباريات مع المنتخب، بعدما تقاسم جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 23 هدفا مع صلاح.

إلا أن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، رد على تلك الانتقادات مؤكدا أن محمد صلاح هو من رفض التكريم في المطار مثلما حدث مع سون.

وقال جمال علام في تصريحات تليفزيونية: "عادات محمد صلاح منعتنا من تكريمه في المطار، لأنه يفضل أن يغادر المطار سريعا بمجرد وصوله، لذا اتفقنا على تكريمه يوم المباراة وسط الجماهير".

وأضاف "محمد صلاح يستحق التكريم.. عندما كنت خارج الاتحاد تعجبت من عدم تكريمه رغم حصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا".

وكان أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، علق من جانبه على تكريم الفرعون بالقول: "محمد صلاح سفير رياضي، فعل ما لم يفعله أي لاعب مصري في أوروبا، وبات علامة مميزة لمصر في كل دول العالم".

وختم صبحي قائلا: "كنا حريصين على تكريمه لأنه رمز للشباب، ويجب أن ندعم سفيرنا الرياضي ونرفع من روحه المعنوية بعد موسم رائع".