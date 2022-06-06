«الونش» في الركبة .. إصابات بالجملة في منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي أحمد شوبير إن محمود حمدي «الونش»، لاعب الزمالك، يعاني من إصابة قوية في الركبة، لكنه تحامل على نفسه من أجل المشاركة في المباراة الأولى لمنتخب مصر في افتتاح مشوار الفراعنة بتصفيات كأس أمم أفريقيا «كوت ديفوار 2023»، مشيرا إلى أنه يعاني من إصابة من شأنها أن تجبره على الخضوع لعملية جراحية.

وأضاف «شوبير» خلال برنامجه «مع شوبير»، أن الصدمات تتوالى على إيهاب جلال، الذي يعاني من ضربات متتالية بسبب الإصابات المؤثرة التي عانى المنتخب منها مؤخرا.

وأشار حارس مرمى الأهلي السابق، إلى أن حمدي فتحي يعاني من إصابة أيضا، لكنها لم تمنعه من المشاركة في لقاء مصر وغينيا، موضحا أنها «إصابة قوية على مستوى عضلات البطن، لكنه تحامل على نفسه من أجل خوض المباراة بشكل طبيعي».

وشدد أحمد شوبير، على أن «حمدي فتحي كان الأفضل في المباراة بالنسبة لي، خاصة أنه يعاني من إصابة لم تمنعه من المشاركة والتألق».

وتابع: «حمدي فتحي والونش يعانيان من الإصابة، ورغم ذلك شاركا في المباراة بشكل طبيعي، كما يجب أن نذكر تألق مصطفى محمد الواضح في المباراة منذ الدقيقة الأولى لنزوله إلى أرض الملعب».

وتعد إصابة الثنائي صدمة للأهلي والزمالك، خوفا من تفاقم إصابتهما قبل مباراة القمة التي تجمع الفريقين يوم 19 يونيو الجاري.