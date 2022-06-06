عاجل .. التحفظ على مرتضى منصور في «المحكمة»

الشارقة - اميمة ياسر - قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، بالتحفظ على المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، لحين صدور قرار أخر جلسة استئنافه على حكم حبسه سنة وتغريمه 10 ألاف جينه وكفالة 10 ألاف جنيه، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى.

وجاء قرار التحفظ علي مرتضي منصور حتي نهايه الجلسه للفصل في الاستئناف المقدم منه علي حكم حبسه , حيث استمعت المحكمه لمرافعة مرتضي منصور كما استمعت ايضا لمراقعه محمد عثمان محامي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي .

وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية و رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، ويتهم فيها رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي دعوى أخرى حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، استئناف المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه سنة، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للحكم بجلسة ٢١ يونيو.