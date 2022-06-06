إصابة إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق في حادث أمام مول مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أصيب اللاعب إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، صباح اليوم في حادث تصادم بين سيارته وسيارة طالب على طريق الواحات أمام مول مصر بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، مما تسبب في تلفيات في السيارتين وإصابة نجم الزمالك بكدمة في الرأس وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم وإصابة الكابتن إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك السابق بطريق الواحات أمام مول مصر بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور الكابتن إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك السابق مطب مستقلا سيارة مرسيدس اصطدمت به سيارة جيب شيروكي قيادة طالب لا يحمل رخصة مما تسبب في تلفيات بالسيارتين وإصابة نجم الزمالك السابق بكدمات في الرأس وتم نقله المصاب إلي مستشفي دار الفؤاد لتلقي العلاج اللازم.

تحفظت القوات على الطالب والسيارتين وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.