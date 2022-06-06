شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة المالديف تحسم مصير أنس أسامة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تحسم مصير أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك، سواء بالاستمرار مع الفريق أو الانتقال إلى الاتحاد السكندرى، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية هذا الموسم، ويحق له التوقيع لأى نادٍ.

ومن المقرر أن يحدد أنس أسامة وجهته وموقفه النهائي بعد العودة من الإجازة، التي يقضيها بالمالديف، حيث أعلن مسئولو الزمالك حصولهم على توقيع اللاعب بتجديد تعاقده لمدة موسمين، فى الوقت الذى أعلن فيه مسئولو الاتحاد حصولهم على توقيع اللاعب أيضا.

وكان أحد خبراء اللعبة كشف أنه وفقا للائحة الاتحاد فإن اللاعب الذى يقوم بالتوقيع لناديين يتم إيقافه عاماً، مع إعادة الأموال التي حصل عليها من أى نادٍ منهما، على أن يعود لناديه الأصلى.

وكان مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة أكد أن أنس أسامة لاعب الزمالك السابق، سيصبح لاعب حر مع نهاية الموسم الجاري مؤكدا أن هناك فترتين قيد لتسجيل اللاعبين في أغسطس ويناير، والزمالك كان يرغب في تسجيل اللاعب ولا يوجد فترة قيد في الوقت الحالي.