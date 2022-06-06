شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد وإيقاف ثنائى تنس الطاولة مؤقتاً.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، إيقاف وتجميد الثنائى عصام زيدان ورمضان محمد عبد الله، عضوى مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، بصورة مؤقتة، لحين الفصل فى الدعوى المقامة من أحد المرشحين السابقين لانتخابات الاتحاد.

وأرسلت الأولمبية خطابا إلى اتحاد الطاولة، تخطرهم بالقرار بناءً على قرار لجنة القيم والانضباط بالأولمبية، بالتجميد والإيقاف لحين الفصل فى التحقيقات.

من ناحية أخرى، نجح لاعبو منتخب تنس الطاولة فى دخول نادى المائة، ويصبحون ضمن أول 100 مركز فى تصنيف عن شهر مايو بعد انتهاء منافسات بطولة كأس أفريقيا .

على مستوى الرجال، احتل عمر عصر المركز الـ 20 ، و أحمد صالح في المركز الـ 58 ، ومحمد البيلى وصل للمركز الـ 81 .

وعلى مستوى البنات، احتلت هنا جوة المركز الـ 33 في تصنيف السيدات ، و مريم الهضيبى بالمركز الـ 41 ، ثم دينا مشرف بالمركز الـ 47 و يسرا حلمى بالمركز الـ 71 .

وحصل المنتخب المصرى لتنس الطاولة على 6 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين، و4 ميداليات برونزية، وحقق الميداليات الذهبية كل من عمر عصر وهنا جودة، وعلى مستوى البرونز أحرزها اللاعب أحمد صالح ومحمد البيلي، ودينا مشرف، بالإضافة إلى مريم الهضيبى.