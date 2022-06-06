الأهلى يخطط لتجديد عقود "ثلاثى الخبرة" فى صفوف رجال الطائرة

ونجح الأهلى هذا الموسم فى تجديد عقود النجوم الكبار فى فريق الطائرة، أمثال أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام ومحمد عادل، خاصة أن الفريق يرغب فى تصحيح الاوضاع المحلية فى ظل خسارة الدورى و كأس مصر هذا الموسم.

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادى الأهلى الدخول فى مفاوضات مع ثلاثى فريق الكرة الطائرة "أحمد قطب وعبد الحليم عبو وحسام يوسف" لتجديد عقودهم مع القلعة الحمراء مبكرا، خاصة إنهم يتبقى لهم موسم واحد فقط مع النادى.

محمد يوسف

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