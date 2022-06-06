شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطط لتجديد عقود "ثلاثى الخبرة" فى صفوف رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادى الأهلى الدخول فى مفاوضات مع ثلاثى فريق الكرة الطائرة "أحمد قطب وعبد الحليم عبو وحسام يوسف" لتجديد عقودهم مع القلعة الحمراء مبكرا، خاصة إنهم يتبقى لهم موسم واحد فقط مع النادى.
ونجح الأهلى هذا الموسم فى تجديد عقود النجوم الكبار فى فريق الطائرة، أمثال أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام ومحمد عادل، خاصة أن الفريق يرغب فى تصحيح الاوضاع المحلية فى ظل خسارة الدورى و كأس مصر هذا الموسم.
وعادت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب بطولة أفريقيا للأندية فى النسخة التى اختتمت بتونس يوم 16 مايو الماضى بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 1/3 فى النهائى
تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 0/3 فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية .
وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة.
ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ 16 .