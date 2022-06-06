شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي يحسم مشاركة محمد صلاح أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد صلاح، قائد منتخب مصر، لأشعة وفحص طبى بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، لتحديد موقفه من السفر إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا الخميس المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا.

واشتكى صلاح من الإجهاد قبل مباراة غينيا أمس، إلا أنه تحامل على نفسه من أجل المشاركة قبل أن يقرر الجهاز الطبى خضوعه لفحص طبي لتحديد موقفه من المباراة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار رسمي جديد فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بعد الفوز على غينيا مساء الأحد. واستهل المنتخب المصري مشواره فى تصفيات كأس أمم أفريقيا بفوز صعب على ضيفه منتخب غينيا بهدف نظيف باستاد القاهرة الدولي.