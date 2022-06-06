شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي يحسم مشاركة محمد صلاح أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد صلاح، قائد منتخب مصر، لأشعة وفحص طبى بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، لتحديد موقفه من السفر إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا الخميس المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا.
واشتكى صلاح من الإجهاد قبل مباراة غينيا أمس، إلا أنه تحامل على نفسه من أجل المشاركة قبل أن يقرر الجهاز الطبى خضوعه لفحص طبي لتحديد موقفه من المباراة المقبلة.
ويخوض "الفراعنة" مباراة خارج الأرض ضد إثيوبيا، فى الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات والمقرر لها السادسة بتوقيت القاهرة من مساء الخميس المقبل.
ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوز ثانٍ على التوالي، ليضمن صدارة المجموعة مبكرا، بينما يتطلع نظيره الإثيوبي لتعويض خسارته فى الجولة الأولى أمام مالاوي.
ونجح منتخب مالاوي فى الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-1، من ركلتي جزاء للاعبه جابادينهو مهانجو.
وتطير بعثة منتخب مصر برفقة المدير الفني إيهاب جلال إلى مالاوي بعد غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمواجهة إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني الذى حدده الكاف لاحتضان مباراة المنتخبين.