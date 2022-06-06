شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل.. مقاتل أهداه القدر لقب حارس الطوارئ فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
أبو جبل دخل فى التشكيل الأساسي للمنتخب فى مباراة غينيا بعد إصابة الشناوي بفيروس كورونا، رغم أن تذبذب مستوى الحارس الفترة الأخيرة مع الزمالك كان كفيلا بابتعاده عن القائمة، لكن رصيده وما قدمه مع المنتخب فى بطولة الأمم الأفريقية شفع له فى اختيارات إيهاب جلال والحضرى لمعسكر مباراتي غينيا وإثيوبيا.
ويخضع محمد الشناوى وأحمد فتوح، لاعبا منتخب مصر، لمسحة طبية خلال الساعات المقبلة لحسم موقفهما من السفر إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا، حيث تعرض اللاعبان مؤخراً للإصابة بفيروس كورونا.
ليست هذه المرة الأولى التي يمنح فيها القدر أبو جبل هذه الفرصة العظيمة والتحدي الصعب فى الوقت ذاته، فكانت مشاركته فى الأدوار الإقصائية ببطولة الأمم الأفريقية بمثابة شهادة ميلاد دولية لحارس عملاق ولد من رحم المعاناة والشدائد.
انضمام أبو جبل للمنتخب في أمم أفريقيا كان بعد خلافات بين الحارس والجهاز الفني السابق للزمالك بقيادة كارتيرون، ولكن مع الكثير من الضغط والقليل من الاقتناع، ضمه كيروش على مضض لقائمة الفراعنة في البطولة القارية، لتأتيه الفرصة بعد إصابة عضلية للشناوي، ليقدم حارس الطوارئ أفضل مستوياته، وينال ثقة الجماهير والجهاز الفني للمنتخب.
أبو جبل عانى أيضا قبل المعسكر الأول لإيهاب جلال مع المنتخب، لكن الفرصة سمحت له بحماية عرين الفراعنة فى المباراة الأولى أمام غينيا، وينتظره تحدٍ جديدٍ فى لقاء إثيوبيا الأسبوع المقبل، إذا استمرت إيجابية مسحة الشناوي.. فهل كان أبو جبل محظوظ بهذه الفرص؟ أم أنه حارس مجتهد يكافئه القدر؟!
وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتى أقيمت باستاد القاهرة، بينما فاز مالاوى على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف.
وتمكن إيهاب جلال من تحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب برفقة جهازه المعاون، الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدربا لحراس المرمى، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة الرابعة التى تضم كلا من غينيا وإثيوبيا ومالاوى .