شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل.. مقاتل أهداه القدر لقب حارس الطوارئ فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لماذا يضع القدر محمد أبو جبل حارس الزمالك والمنتخب أمام كل هذه التحديات؟.. سؤال ربما يكون أبو جبل أول من يسأله لنفسه، قبل أن تشغل الإجابة عليه عقول الجماهير!!، حيث بات حارس الطوارئ فى المنتخب الوطني، رغم أن مسألة انضمامه فى كل معسكر مثار شك وجدل كبيرين.

أبو جبل دخل فى التشكيل الأساسي للمنتخب فى مباراة غينيا بعد إصابة الشناوي بفيروس كورونا، رغم أن تذبذب مستوى الحارس الفترة الأخيرة مع الزمالك كان كفيلا بابتعاده عن القائمة، لكن رصيده وما قدمه مع المنتخب فى بطولة الأمم الأفريقية شفع له فى اختيارات إيهاب جلال والحضرى لمعسكر مباراتي غينيا وإثيوبيا.

ويخضع محمد الشناوى وأحمد فتوح، لاعبا منتخب مصر، لمسحة طبية خلال الساعات المقبلة لحسم موقفهما من السفر إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا، حيث تعرض اللاعبان مؤخراً للإصابة بفيروس كورونا.

ليست هذه المرة الأولى التي يمنح فيها القدر أبو جبل هذه الفرصة العظيمة والتحدي الصعب فى الوقت ذاته، فكانت مشاركته فى الأدوار الإقصائية ببطولة الأمم الأفريقية بمثابة شهادة ميلاد دولية لحارس عملاق ولد من رحم المعاناة والشدائد.

انضمام أبو جبل للمنتخب في أمم أفريقيا كان بعد خلافات بين الحارس والجهاز الفني السابق للزمالك بقيادة كارتيرون، ولكن مع الكثير من الضغط والقليل من الاقتناع، ضمه كيروش على مضض لقائمة الفراعنة في البطولة القارية، لتأتيه الفرصة بعد إصابة عضلية للشناوي، ليقدم حارس الطوارئ أفضل مستوياته، وينال ثقة الجماهير والجهاز الفني للمنتخب.

أبو جبل عانى أيضا قبل المعسكر الأول لإيهاب جلال مع المنتخب، لكن الفرصة سمحت له بحماية عرين الفراعنة فى المباراة الأولى أمام غينيا، وينتظره تحدٍ جديدٍ فى لقاء إثيوبيا الأسبوع المقبل، إذا استمرت إيجابية مسحة الشناوي.. فهل كان أبو جبل محظوظ بهذه الفرص؟ أم أنه حارس مجتهد يكافئه القدر؟!