شكرا لقرائتكم خبر عن شروق فؤاد تكشف سبب اعتذارها عن عدم المشاركة مع سيدات الطائرة فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شروق فؤاد، نجمة الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، اعتذارها عن عدم المشاركة مع منتخب مصر فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى حتى 5 يوليو المقبل بالجزائر.

وقالت شروق فؤاد لـ الخليج 365، إن ظروف عملها سبب الاعتذار عن عدم المشاركة مع المنتخب، خاصة أنها حصلت على إجازة شهراً فى بطولة أفريقيا التى حصل النادى الأهلى على لقبها مؤخراً فى تونس.

وتستهدف اللجنة الأولمبية المصرية الحصول على أكثر من 30 ميدالية متنوعة خلال المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها فى مدينة وهران بالجزائر.