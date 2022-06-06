شكرا لقرائتكم خبر عن شروق فؤاد تكشف سبب اعتذارها عن عدم المشاركة مع سيدات الطائرة فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت شروق فؤاد، نجمة الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، اعتذارها عن عدم المشاركة مع منتخب مصر فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى حتى 5 يوليو المقبل بالجزائر.
وقالت شروق فؤاد لـ الخليج 365، إن ظروف عملها سبب الاعتذار عن عدم المشاركة مع المنتخب، خاصة أنها حصلت على إجازة شهراً فى بطولة أفريقيا التى حصل النادى الأهلى على لقبها مؤخراً فى تونس.
وتستهدف اللجنة الأولمبية المصرية الحصول على أكثر من 30 ميدالية متنوعة خلال المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها فى مدينة وهران بالجزائر.
واستقرت اللجنة الأولمبية المصرية على المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، بـ180 لاعبا ولاعبة يمثلون 24 اتحادا رياضيا.
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الأولمبية فى بيان رسمى عن عدد البعثة الرسمية المشاركة فى دورة البحر المتوسط، كما تكشف عن عدد الميداليات المتوقع الحصول عليها.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد عقدت اجتماع مجلس إدارة مؤخرا ، لمناقشة العديد من الملفات، وأهمها اعتماد الألعاب التى ستشارك فى دورة ألعاب البحر المتوسط.