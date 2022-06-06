شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجهز بديل محمد عنتر لمواجهة المنصورة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على تجهيز بديل محمد عنتر صانع ألعاب الفريق، والذى يغيب عن مباراة المنصورة المقبلة فى كأس مصر، والتى تجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وكان عنتر قد تلقى بطاقة حمراء خلال مشاركته فى مباراة فريقه الأخيرة أمام بيراميدز، والتى انتهت بخسارة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، ويفاضل حسام حسن بين الثلاثي، أحمد الشيخ، ومحمد جريندو وأحمد حمودي لبدء مباراة المنصورة المرتقبة بدلاً من عنتر.

وعقد الجهاز الفني الجديد للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، عدة جلسات نفسية لتحفيز لاعبى الفريق خلال الأيام الماضية، لاستعادة الثقة المفقودة بعد سلسلة الهزائم المتتالية التى تعرض لها المصرى فى مسابقة الدوري العام، قبل إقالة معين الشعباني من تدريب الفريق.

وكان معين الشعباني قد اتفق مع إدارة النادي المصري على فسخ التعاقد بشكل رسمي بالتراضي بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 3-1، فى مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل النادي المصري المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة حصدها الفريق البورسعيدي من 21 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المنصورة الأحد المقبل والموافق 12 يونيو، وذلك خلال منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وكان المصري قد حقق الفوز في أولى مبارياته الوديه تحت قيادة العميد حسام حسن بخماسية نظيفة على فريق منتخب كفر الدوار استعدادا لمواجهة المنصورة فى دور الـ32 بكأس مصر.