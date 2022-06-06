شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: صلاح والننى وتريزيجيه يغيبون عن مباراة المنتخب أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور أن محمد صلاح، لاعب المنتخب المحترف في ليفربول، سيغيب عن قائمة الفراعنة فى مباراته المقبلة أمام إثيوبيا المقرر لها 9 من الشهر الجارى فى مالاوى.

وقال الغندور فى برنامج "اللعبة الحلوة" على إذاعة راديو أون سبورت، إن غياب صلاح عن مواجهة إثيوبيا فى مالاوى، بناءً على نصيحة طبيبه الخاص، لإصابته بشد فى العضلة الخلفية، موضحا أنه من المفترض أن يعلن طبيب المنتخب ذلك وليس طبيبه الخاص.

وأضاف الغندور، أن المنتخب سيسافر إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا بدون صلاح والننى وتريزيجيه، لمعاناتهم من إصابات مختلفة.

وكان إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أكد أن الثنائي محمود تريزيجيه ومحمد صلاح لاعبا منتخب مصر سيخضعان لفحص طبى عقب مباراة غينيا لتحديد موقفهما من المشاركة أمام منتخب إثيوبيا.

وأضاف إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر وغينيا، أن محمد صلاح سيخضع لأشعة على قدمه اليوم، الاثنين، وأنه رفض إجراء الأشعة قبل مواجهة غينيا، وفقًا لطلب طبيب ليفربول.