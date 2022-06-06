شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى كأس مصر أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

موعد مباراة الزمالك والداخلية فى كأس مصر

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الداخلية فى الثامنة مساء الاثنين 13 يونيو الجارى، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين.

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وضم إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر من الزمالك كلا من، محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وإمام عاشور وأحمد السيد زيزو فى إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

جدول ترتيب الدوري المصري

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 35 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.