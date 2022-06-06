شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة فى كأس مصر أمام المصرى بالسلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته على ملعب التتش بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي استعداداً للتحديات المقبلة على الصعيد المحلى.

موعد مباراة الأهلى المقبلة فى كأس مصر أمام المصرى بالسلوم

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

الأهلي يواجه المصرى بالسلوم بدون 10 لاعبين

سيخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، حيث سيواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضا.