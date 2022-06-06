شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من العائلة بعد تحول ولاء الشوربجي لإنجلترا: مروان سيلعب باسم مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من عائلة محمد الشوربجي لاعب هليوبوليس والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، عن موقف شقيقه مروان الشوربجي من اللعب باسم انجلترا في الفترة المقبلة وإذا ما كان مروان سيسير على درب شقيقه الذي قرر تمثيل إنجلترا بدلاً من مصر.
وقال المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: محمد اتخذ قراراً ليس سهلاً وله أسباب سيوضحها ومروان سيستمر في اللعب بإسم مصر خلال البطولات القادمة.
وأعلن الاتحاد الإنجليزى للاسكواش أن محمد الشوربجي، المصنف الأول عالميا سابقاً، تحول ولاؤه إلى إنجلترا بأثر فورى، ليلعب باسم المنتخب الإنجليزي الفترة المقبلة.
محمد الشوربجي ولد فى الإسكندرية، وهو أحد أكثر لاعبي الاسكواش حصولا على الألقاب، حيث قضى 50 شهرًا فى المركز الأول عالميًا بين 2014-2021.
وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين تصنيف رجال الاسكواش لشهر يونيو الجارى، واستعاد البطل المصري على فرج لاعب وادى دجلة، عرشه على صدارة التصنيف العالمي ، بعدما تراجع عن المركز الأول لثلاثة أشهر هيمن خلالها النيوزيلندي بول كول على الصدارة ، إلا أن تتويج علي فرج ببطولة العالم في مايو الماضي ضمن الصدارة للاعب وادي دجلة.
وتراجع النيوزيلاندى بول كول إلى المركز الثاني، وحافظ محمد الشوربجي على تواجده بالمركز الثالث، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلي تواجده بالمركز الرابع.
واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وكذلك مازن هشام لاعب وادي دجلة بالمركز الثامن، ومروان الشوربجي بالمركز التاسع وفارس الدسوقي بالمركز العاشر.