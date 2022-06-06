شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من العائلة بعد تحول ولاء الشوربجي لإنجلترا: مروان سيلعب باسم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من عائلة محمد الشوربجي لاعب هليوبوليس والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، عن موقف شقيقه مروان الشوربجي من اللعب باسم انجلترا في الفترة المقبلة وإذا ما كان مروان سيسير على درب شقيقه الذي قرر تمثيل إنجلترا بدلاً من مصر.

وقال المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: محمد اتخذ قراراً ليس سهلاً وله أسباب سيوضحها ومروان سيستمر في اللعب بإسم مصر خلال البطولات القادمة.

وأعلن الاتحاد الإنجليزى للاسكواش أن محمد الشوربجي، المصنف الأول عالميا سابقاً، تحول ولاؤه إلى إنجلترا بأثر فورى، ليلعب باسم المنتخب الإنجليزي الفترة المقبلة.

محمد الشوربجي ولد فى الإسكندرية، وهو أحد أكثر لاعبي الاسكواش حصولا على الألقاب، حيث قضى 50 شهرًا فى المركز الأول عالميًا بين 2014-2021.