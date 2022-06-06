شكرا لقرائتكم خبر عن هليوبوليس يعلن فسخ التعاقد مع محمد الشوربجي بعد قرار اللعب باسم إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس، إلغاء التعاقد مع محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً لرجال الإسكواش، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش، عن تحول ولاء اللاعب للعب باسم إنجلترا بدلاً من مصر.

وقال السنباطي في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: سنلغي التعاقد فوراً مع محمد الشوربجي بعد هذا الإعلان.

علق عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، على إعلان الاتحاد الإنجليزي للاسكواش عن تحول ولاء محمد الشوربجي لاعب هليوبوليس والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، للعب باسم إنجلترا فى البطولات المقبلة وليس باسم مصر.

وقال عاصم خليفة فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "سنتحقق من الأمر ومن إعلان الاتحاد الإنجليزي عن ذلك".

ووجه محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، صفعة قوية للاسكواش المصري، بعدما أعلن الاتحاد الانجليزي للاسكواش أن الشوربجي سيلعب فى البطولات المقبلة باسم انجلترا وليس مصر.

محمد الشوربجي ولد فى الإسكندرية، وهو أحد أكثر لاعبي الاسكواش حصولا على الألقاب، حيث قضى 50 شهرًا فى المركز الأول عالميًا بين 2014-2021.