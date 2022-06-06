شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يسجل الهدف الثالث مع الفراعنة فى 19 مباراة ويهدد محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز المنتخب الوطني اختباره الأول مع إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفراعنة بنجاح، بعدما فاز على ضيفه منتخب غينيا بهدف نظيف، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ونجح مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني فى إحراز هدف اللقاء الوحيد بالدقيقة 85 من عمر المباراة، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 3 أهداف، خلال مشاركته مع المنتخب فى 19 مباراة.

واقترب مصطفى محمد من الوصول إلى رقم محمد شريف مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني، والذي أحرز مع الفراعنة 5 أهداف خلال مشاركته فى 18 مباراة دولية.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني فى ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، بعدما حقق الفراعنة الفوز على غينيا بهدف نظيف في ضربة البداية الأفريقية تحت قيادة إيهاب جلال.

وجاء ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات أفريقيا كالتالي:

1- مالاوي 3 نقاط (فاز بثنائية)

2- مصر 3 نقاط (فاز بهدف وحيد)

3- إثيوبيا 0 نقاط (سجل هدفا واحدا)

4- غينيا 0 نقاط (0 أهداف).