اتحاد الكُرة اليمني يعتذر عن المشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين المقبلة

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتذر الاتحاد اليمني لكرة القدم، عن المشاركة في البطولة التاسعة لغرب آسيا التي يستضيفها الاتحاد الأردني في مدينة العقبة في الفترة من 21 إلى 30 يونيو الجاري.



وقال اتحاد غرب آسيا لكرة القدم (WAFF)، في بيان الاثنين على موقعه الإلكتروني، إن الاتحاد اليمني اعتذر عن المشاركة في البطولة، في حين لم يصدر بيان توضيحي من الاتحاد اليمني حول الأمر حتى الآن.



ونشر (WAFF) الجدول النهائي والرسمي للمباريات بعد اقتصار المجموعة الأولى على تواجد منتخبات الأردن والعراق وعمان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات لبنان وفلسطين وسوريا والكويت، وبناءً على ما أسفرت عنه القرعة التي كانت أقيمت مؤخراً.



وتفتتح البطولة يوم 21 يونيو/حزيران عبر مباراة واحدة بين الأردن وعُمان عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الأردن.



وكانت النسخة الثامنة من بطولة الناشئين أقيمت في السعودية في نهاية عام 2021م وشهدت وقتها فوز المنتخب اليمني باللقب على حساب أصحاب الأرض.