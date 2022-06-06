الامارات | اتهام لميسي بعد الخماسية الودية أمام إستونيا (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام لميسي بعد الخماسية الودية أمام إستونيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم عدداً من الجماهير الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بعد مباراة كان نجمها الأول والوحيد نفس اللاعب الذي أحرز 5 أهداف، ساهم بها في فوز منتخب بلاده 5-0 على إستونيا ودياً، ولكن هدف "البرغوث" الرابع أثار الجدل بين الجماهير بسبب إصابة أحد لاعبي المنتخب الخصم وعدم توقف ميسي، الذي أحرز الهدف الرابع بمهارة ودون أي معاناة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يسجل هدفا بطريقة "غير رياضية"، وذلك بعد أن أحرز الموهوب ميسي، هدفه الرابع في الدقيقة 71، في وقت توقف فيه بعض لاعبي إستونيا عن العب.

وأظهرت الكاميرات توقف بعض لاعبي المنتخب الخصم ولكن لم يتبعهم ميسي بدوره لإتاحة الفرصة للطاقم الطبي لإسعاف أحد لاعبي الأرجنتين الذي كان ساقطا على الأرض، حيث لم يلتفت "البرغوث" وواصل طريقة نحو المرمى وراوغ الحارس قبل أن يضع الكرة بكل هدوء في الشباك.

وفي الوقت الذي أشاد عدد كبير باللاعب وما قام به خلال المباراة، تباينت ردود الفعل حول تصرف ميسي، بين من يرى أن النجم الأرجنتيني لم ينتبه لما كان يجري حوله قبل تسجيله للهدف، وبين من اعتبر ما قام به "لا أخلاقيا" ولا ينم عن أي روح رياضية.

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