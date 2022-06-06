شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النجمة أنس جابر تبلغ أعلى تصنيف بالتنس في مسيرتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ارتقت التونسية أنس جابر الى أعلى مرتبة في مسيرتها ضمن تصنيف رابطة المحترفات WTA للتنس، بعد تقدمها الاثنين إلى المركز الرابع رغم مشاركة مخيبة هذا العام في بطولة رولان غاروس.



بعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة للمصنفة أولى البولندية إيغا شفيونتيك في روما، وكلاهما ضمن دورات الألف، كانت جابر مرشحة للمنافسة بقوة على الكأس في باريس مع استمرار سعيها للقب أول في البطولات الكبرى.

إلا أنها خرجت بشكل مفاجئ من الدور الأول على يد البولندية ماغدا لينيت بخسارتها بثلاث مجموعات.

ورغم هذه الانتكاسة، تمكنت من التقدم مركزين نتيجة خروج العديد من المصنفات الأوليات من أدوار مبكرة، أبرزهن بطلة الموسم الماضي التشيكية باربورا كرايتشيكوفا التي خسرت وصافة التصنيف وتراجعت 12 مركزا إلى المرتبة 14 بسبب النقاط التي خسرتها جراء خروجها من الدور الأول أيضا.

وكانت جابر البالغة 27 عاما ارتقت منتصف الشهر الفائت إلى المركز السادس الذي كان أيضا الأعلى في مسيرتها بعد أن أصبحت العام الماضي أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم.

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 8631 نقطة

2- الإستونية أنيت كونتافيت 4326 (+3)

3- الإسبانية باولا بادوسا 4245 (+1)

4- التونسية أنس جابر 4150 (+2)

5- اليونانية ماريا ساكّاري 4016 (-2)

6- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3966 (+1)

7- التشيكية كارولينا بليشكوفا 3678 (+3)

8- الأمريكية جيسيكا بيغولا 3255 (+3)

9- الأمريكية دانيال كولينز 3255

10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3060

لدى الرجال، تقدم الإسباني رافائيل نادال مرتبة إلى المركز الرابع بعد أن عزز ابن الـ36 عاما رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولة رولان غاروس والألقاب الكبرى، بتحقيقه الأحد الكأس الرابعة عشرة في باريس والـ22 في الـ"غراند سلام".

وبعد سقوطه في ربع النهائي ضد نادال وتنازله عن لقب البطولة الفرنسية، حافظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش على الصدارة لكنه سيخسرها الأسبوع المقبل لصالح الروسي دانييل مدفيديف ويتراجع إلى المركز الثالث خلف الألماني ألكسندر زفيريف الذي كشف أنه يعاني على الأرجح من تمزق في "العديد" من أربطة الكاحل بعد الإصابة التي منعته الجمعة من إكمال مباراته ضد نادال في نصف نهائي رولان غاروس.

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 8770 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 8160

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7795

4- الإسباني رافايل نادال 7525 (+1)

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6100 (-1)

6- النروجي كاسبر رود 5050 (+2)

7- الإسباني كارلوس ألكاراس 5005 (-1)

8- الروسي أندري روبليف 4260 (-1)

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3955

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3850