شكرا لقرائتكم خبر عن غابت الرسميات وحضرت الوديات.. يوم حافل بالمباريات الودية للفرق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الاثنين، عدد من المباريات الودية للفرق المصرية، حيث بدأت الأندية التجهيز لاستئناف الدورى بعد فترة التوقف التى تنتهى منتصف الشهر الجاري، وهو ما نستعرضه كالتالي:

ودية الزمالك والاتصالات

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية فى الرابعة والنصف عصر اليوم، الاثنين، مع المصرية للاتصالات على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لاستغلال المباراة الودية فى تجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة فى كأس مصر، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى البدلاء والناشئين الذين تم تصعيدهم مؤخرا لتدريبات الفريق الأول فى ظل غياب اللاعبين الدوليين.

ودية المقاولون والمحلة

ويلتقي فريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، مع نظيره غزل المحلة، اليوم الاثنين، في مباراة ودية استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام بعد انتهاء فترة التوقف.

وخاض المقاولون العرب أولى تجاربه الودية أمام فريق العبور، وفاز المقاولون بخماسية نظيفة، وتمكن عودة من منح الفرصة خلال اللقاء لأكبر عدد من اللاعبين لتجهيزهم للمباراة المرتقبة للفريق أمام الإسماعيلي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الإسماعيلي يوم 17 يونيو الجاري فى مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام بإستاد الإسماعيلية، ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى.

ودية بيراميدز واتحاد جدة

يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مباراة ودية أمام اتحاد جدة السعودى، في السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى إطار استعدادات بيراميدز لاستئناف مباريات الدوري الممتاز بعد التوقف الدولي الحالي، بجانب استكمال بطولتي كأس مصر، والبداية أمام إيسترن كومباني يوم 22 يونيو الجاري فى الدوري.

وضم اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، 23 لاعبًا لخوض تلك المواجهة، وهم حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - يوسف نادر، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد، خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر، خط الهجوم: محمد الجباس - فخر الدين بن يوسف.

وخرج من القائمة الحارس شريف إكرامي، كما تواجد رمضان صبحي الذي غاب عن المشاركة في مواجهات بيراميدز الأخيرة بالدوري.

ودية الجونة ومنتخب الشباب

يواجه منتخب الشباب مواليد 2003، بقيادة مدربه محمود جابر المدير الفني، الفريق الأول للجونة فى السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين على ملعب دار حرس الحدود استعدادا لتصفيات كأس العالم وأمم افريقيا للشباب.

وتعتبر هذه الودية الثانية لشباب الفراعنة، حيث سبق وفاز على وادي دجلة بهدف نظيف، سجله اللاعب محيي جمعة في الدقيقة 30 من عمر المباراة الودية التي جرت السبت قبل الماضي، على هامش المعسكر المفتوح للفراعنة الصغار بأحد فنادق القاهرة والذي يستمر حتى يوم 30 مايو الجارى.

وينتظم المنتخب بعد هذه الفترة فى معسكر مغلق خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 10 يونيو المقبل، استعدادا لبطولتي كأس العرب للشباب 2022 وبطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2023.