شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يعلن قائمة الرجال المشاركة فى دورة البحر المتوسط بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الملاكمة، برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، قائمة الرجال المشاركين فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل بالجزائر. وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد السيد وعمر قدورة ومصطفى فهمى وعصام شكرى وعمر عبد العزيز وعلى عمر وعبد الرحمن عرابى ومحمد بلال ويسرى رزق.
وتستهدف اللجنة الأولمبية المصرية الحصول على أكثر من 30 ميدالية متنوعة خلال المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها فى مدينة وهران بالجزائر.
واستقرت اللجنة الأولمبية المصرية على المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، بـ180 لاعبا ولاعبة يمثلون 24 اتحادا رياضيا.
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الأولمبية فى بيان رسمى عن عدد البعثة الرسمية المشاركة فى دورة البحر المتوسط، كما تكشف عن عدد الميداليات المتوقع الحصول عليها.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد عقدت اجتماع مجلس إدارة مؤخرا ، لمناقشة العديد من الملفات، وأهمها اعتماد الألعاب التى ستشارك فى دورة ألعاب البحر المتوسط.