شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش عن تحول ولاء الشوربجى لإنجلترا: سنتحقق من الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، على إعلان الاتحاد الإنجليزي للاسكواش عن تحول ولاء محمد الشوربجي لاعب هليوبوليس والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، للعب باسم إنجلترا فى البطولات المقبلة وليس باسم مصر.

وقال عاصم خليفة فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "سنتحقق من الأمر ومن إعلان الاتحاد الإنجليزي عن ذلك".

ووجه محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، صفعة قوية للاسكواش المصري، بعدما أعلن الاتحاد الانجليزي للاسكواش أن الشوربجي سيلعب فى البطولات المقبلة باسم انجلترا وليس مصر.

محمد الشوربجي ولد فى الإسكندرية، وهو أحد أكثر لاعبي الاسكواش حصولا على الألقاب، حيث قضى 50 شهرًا فى المركز الأول عالميًا بين 2014-2021.