شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش عن تحول ولاء الشوربجى لإنجلترا: سنتحقق من الأمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علق عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، على إعلان الاتحاد الإنجليزي للاسكواش عن تحول ولاء محمد الشوربجي لاعب هليوبوليس والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، للعب باسم إنجلترا فى البطولات المقبلة وليس باسم مصر.
وقال عاصم خليفة فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "سنتحقق من الأمر ومن إعلان الاتحاد الإنجليزي عن ذلك".
ووجه محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، صفعة قوية للاسكواش المصري، بعدما أعلن الاتحاد الانجليزي للاسكواش أن الشوربجي سيلعب فى البطولات المقبلة باسم انجلترا وليس مصر.
محمد الشوربجي ولد فى الإسكندرية، وهو أحد أكثر لاعبي الاسكواش حصولا على الألقاب، حيث قضى 50 شهرًا فى المركز الأول عالميًا بين 2014-2021.
وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين تصنيف رجال الاسكواش لشهر يونيو الجارى، واستعاد البطل المصري على فرج لاعب وادى دجلة، عرشه على صدارة التصنيف العالمي ، بعدما تراجع عن المركز الأول لثلاثة أشهر هيمن خلالها النيوزيلندي بول كول على الصدارة ، إلا أن تتويج علي فرج ببطولة العالم في مايو الماضي ضمن الصدارة للاعب وادي دجلة.
وتراجع النيوزيلاندى بول كول إلى المركز الثاني، وحافظ محمد الشوربجي على تواجده بالمركز الثالث، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلي تواجده بالمركز الرابع.
واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وكذلك مازن هشام لاعب وادي دجلة بالمركز الثامن، ومروان الشوربجي بالمركز التاسع وفارس الدسوقي بالمركز العاشر.
يذكر أن البطل المصري علي فرج توج خلال مايو الماضي ببطولة العابم للاسكواش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه محمد الشوربجي ، ليستعيد فرج صدارة التصنيف العالمي ، ويضم اللقب الثالث ببطولة العالم إلى ألقابه التي حصدها خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج لاعب وادي دجلة، ببطولة العالم في ثلاث نسخ أعوام، 2019،2021، 2022.