شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البيلى: مباراة الزمالك الأصعب فى دورى الطاولة والفوز له مذاق خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد البيلى، لاعب فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى، أن بطولة الدورى التى حققها مع الفريق هى اللقب رقم 13 من أصل 17 بطولة شارك فيها مع الفريق الأحمر.

وقال البيلى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن أصعب المباريات التى واجهته فى البطولة هى مباراة الزمالك، خاصة أن الفريق يضم لاعبا محترفا من البرازيل ومصنفا عالميا، بالإضافة إلى أحمد صالح، ونجحنا فى الفوز بالدورة المجمعة الأولى بنتيجة 3/0 وفى المجمعة الثانية نجحنا فى الفوز 3/1 ، مشيرا إلى أن الفوز على الزمالك له مذاق خاص، فى ظل وجود محترف ولاعبين أقوياء.

وفاز فريق الأهلى لتنس الطاولة رجال على الزمالك بنتيجة 3/1 وتوج بطلا للدورى العام للمرة الـ33 فى تاريخه، بينما توج سيدات الأهلى باللقب للمرة الرابعة عشر من أصل 15 بطولة شارك فيها الفريق قى تاريخه.