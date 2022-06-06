شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد على رادار أسوان بعد فسخ تعاقده مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد شديد قناوي، لاعب المصري السابق، دائرة اهتمامات نادى أسوان العائد مؤخراً إلى الدوري العام، وذلك بعدما فسخ أحمد شديد تعاقده مع النادي المصري قبل عدة أسابيع بسبب أزمة المستحقات المادية ومطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة.

وحصل أحمد شديد قناوى على الاستغناء الخاص به من إدارة النادي، وذلك عقب فسخ تعاقده مع الفريق البورسعيدى بناءً على رغبته، بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وأكد أحمد شديد قناوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تنازل عن مستحقاته للنادى مقابل فسخ التعاقد بعد جلسة جمعته بسمير حلبية رئيس النادي، والذى طلب من اللاعب الانتظام بمعسكر برج العرب، إلا أن شديد فضل فسخ التعاقد والبقاء بالقاهرة فى الفترة الحالية.

وشدد قناوى على أنه لم يقم بأى عملية تحريض للاعبين على التمرد بالنادي، وأنه كان يسعى دائما لتوصيل وجهة نظرهم للإدارة، مشيرا إلى أن قرار الامتناع عن المعسكر جاء بموافقة أغلب اللاعبين، وأن هناك 8 لاعبين فقط فضلوا الاستمرار بالتدريب وهذا يؤكد براءته من تحريض اللاعبين.

ومن المقرر أن يدرس قناوى العروض التى ستقدم إليه فى الفترة المقبلة لتحديد وجهته قبل انطلاق الميركاتو الصيفى القادم بعدما أصبح لاعبا حرا.