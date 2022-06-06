شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على غينيا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لخوض اختبار رسمي جديد فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بعد الفوز على غينيا مساء الأحد. واستهل المنتخب المصري مشواره فى تصفيات كأس أمم أفريقيا بفوز صعب على ضيفه منتخب غينيا بهدف نظيف باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على غينيا فى تصفيات أمم أفريقيا

ويخوض "الفراعنة" مباراة خارج الأرض ضد إثيوبيا، فى الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات والمقرر لها السادسة بتوقيت القاهرة من مساء الخميس المقبل.

منتخب مصر يسعى لتحقيق الفوز الثانى على التوالى

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوز ثانٍ على التوالي، ليضمن صدارة المجموعة مبكرا، بينما يتطلع نظيره الإثيوبي لتعويض خسارته فى الجولة الأولى أمام مالاوي.

ونجح منتخب مالاوي فى الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-1، من ركلتي جزاء للاعبه جابادينهو مهانجو.

وتطير بعثة منتخب مصر برفقة المدير الفني إيهاب جلال إلى مالاوي بعد غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمواجهة إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني الذى حدده الكاف لاحتضان مباراة المنتخبين.