شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب مواليد 2003 يواجه الجونة وديًا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب الشباب مواليد 2003، بقيادة مدربه محمود جابر المدير الفني، الفريق الأول للجونة فى السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين على ملعب دار حرس الحدود استعدادا لتصفيات كأس العالم وأمم افريقيا للشباب.

وتعتبر هذه الودية الثانية لشباب الفراعنة، حيث سبق وفاز على وادي دجلة بهدف نظيف، سجله اللاعب محيي جمعة في الدقيقة 30 من عمر المباراة الودية التي جرت السبت قبل الماضي، على هامش المعسكر المفتوح للفراعنة الصغار بأحد فنادق القاهرة والذي يستمر حتى يوم 30 مايو الجارى.

وينتظم المنتخب بعد هذه الفترة فى معسكر مغلق خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 10 يونيو المقبل، استعدادا لبطولتي كأس العرب للشباب 2022 وبطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2023.

ويتولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر 2003 جهاز فني، مكون من: محمود جابر مديرا فنيا ، وكرم مرسي مدربا عاما، حمدي حمدان مدربا مساعدا، إيهاب جلال مدربا لحراس مرمى، الدكتور ماجد هاني طبيب منتخب، ناصر علي هريدي أخصائي تأهيل، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، علاء سعيد مسئول مهمات.