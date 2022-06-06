شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. محمد الشوربجى يلعب باسم إنجلترا فى بطولات الاسكواش المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الإنجليزى للاسكواش أن محمد الشوربجي، المصنف الأول عالميا سابقاً، تحول ولاؤه إلى إنجلترا بأثر فورى، ليلعب باسم المنتخب الإنجليزي الفترة المقبلة.



الاتحاد الإنجليزى

محمد الشوربجي ولد فى الإسكندرية، وهو أحد أكثر لاعبي الاسكواش حصولا على الألقاب، حيث قضى 50 شهرًا فى المركز الأول عالميًا بين 2014-2021.