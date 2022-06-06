شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. هدف جمال عبد الحميد يشعل أزمة فى مباراة الأهلى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الحكم الدولى حسين فهمى إلغاء مباراة الإسماعيلى والأهلى قبل نهايتها بعشرين دقيقة فى مثل هذا اليوم 6 يونيو عام 1980.

وتعود شرارة الأحداث لتسجيل جمال عبد الحميد لاعب الأهلى وقتها هدف المباراة الوحيد قبل أن يعترض لاعبو الإسماعيلى على صحة الهدف وتسود حالة من الهرج والمرج فى الملعب.

وتشابك محمد عباس مع حمادة الرومى وطردهما حكم المباراة، وكان السبب محاولة عباس إخراج الكرة من مرمى أبو ليلة بعد الهدف، وتوالت الاشتباكات بين أبو ليلة وهندى وشطة، ولم يجد الحكم مفرا من إلغاء المباراة وسط جماهير الناديين الذين تشابكوا فى وسط الملعب.

وعلى خلفية الأحداث، قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إيقاف حمادة الرومى لمدة عام وحرمانه من مستحقاته لمدة أربعة أشهر، وعقوبات مالية مختلفة على بعض اللاعبين، كما قرر اتحاد الكرة إيقاف حمادة الرومى وإكرامى لمدة عام ونقل أربع مباريات للإسماعيلى خارج ملعبه وإيقاف خالد القماش 3 مباريات وإنذار أبو ليلة وهندى وغرامة ألف جنيه على الإسماعيلي.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.