شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر من المنتخب عن موقف الشناوى من رحلة مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على الاستفسار من نظرائهم فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، عن موقف محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر والفراعنة من السفر مع المنتخب الوطنى لمالاوى لخوض مواجهة أثيوبيا فى ظل معاناته من فيروس كورونا.

وظهر محمد أبوجبل فى عرين الفراعنة بمباراة غينيا بعد استمرار إيجابية مسحة محمد الشناوى، الذى يخضع لمسحة طبية بعد خضوعه للعزل الصحى فى فندق إقامة المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا فى إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها فى كوت ديفوار.

منتخب مصر نجح فى تحقيق الفوز على نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد في المباراة التى أقيمت بملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر التصفيات.

وتقام مباراة مصر وإثيوبيا الخميس المقبل الموافق 9 يونيو 2022 في الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة و07:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب بينجو الوطني في مالاوي.

وتطير بعثة منتخب مصر برفقة المدير الفني إيهاب جلال إلى مالاوي غداً الثلاثاء استعدادًا لمواجهة إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني الذى حدده الكاف لاحتضان مباراة المنتخبين.