شكرا لقرائتكم خبر عن نجل حمزة الجمل يجرى جراحة ناجحة فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى أبو بكر حمزة الجمل، مهاجم الإسماعيلي الشاب، جراحة ناجحة فى الرباط الصليبي للركبة خلال الساعات الماضية بأحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضه لتلك الإصابة مؤخراً.

وخضع اللاعب للجراحة تحت إشراف طبيب استشارى فى وجود إسلام محسن أخصائى اصابات الملاعب بالإسماعيلى والذى رافق اللاعب.





وكان اللاعب الشاب القادم من نادي القناة فى بداية هذا الموسم قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الفريق الودية ضد التل الكبير، ليخضع للأشعة التى أثبتت تعرضه لقطع فى الرباط الصليبي سيغيب على إثرها لمدة 6 أشهر مقبلة.

ومن المقرر أن يرافق مهاجم الدراويش الواعد أحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب انتهاء الجراحة، تمهيداً لاستعادة جاهزيته وعودته للتدريبات إعتبارا من الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن أبو بكر لم ينل فرصة المشاركة فى أى مباراة رسمية ضمن صفوف الفريق الأول إلا أنه كان يشارك مع فريق الشباب بدوري الجمهورية وقدم مستويات مميزة.