شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف عن وجود تلاعب بخطاب الكاف فى أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير وجود تلاعب فى الخطاب الذى أرسله الاتحاد الأفريقى "الكاف" لاتحاد الكرة بشأن أزمة نهائى دوري أبطال أفريقيا، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "لازم نعرف هل قصة الخطاب مقصودة ولا مش مقصودة، هل هذا إهمال أم لا، لو المباراة أقيمت بعيداً عن الضغوط الجماهيرية حتماً النتيجة سوف تتغير".

وأضاف شوبير، "هناك تلاعب واضح فى خطاب الكاف، والأهلى يمتلك مستندات كافية سيعرضها فى المؤتمر الصحفى السبت المقبل، وسيعرضها أمام الرأى العام بكل شفافية ووضوح حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى".

وتابع شوبير، "الأهلى منظم وسيتم عرض كل المستندات وأتمنى أن نجد رداً من كل الأطراف، سواء اتحاد الكرة المصرى أو الاتحاد الأفريقى، حتى نستفيد من هذه الأزمة".

ويعقد النادى الاهلى مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل؛ وذلك لكشف كل التفاصيل المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت مساء الإثنين الماضي بالمغرب، ووجه النادي الدعوة لكافة وسائل الإعلام المصرية، وغيرها لحضور المؤتمر.