شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي يترقب المشاركة مع الأهلي في مباراة المصري بالسلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمود متولي، مدافع الأهلي، الحصول على فرصة المشاركة في مباراة فريقه ضد المصري بالسلوم يوم 12 يونيو الجاري بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، سواء أساسيا أو بديلا، بعد غياب طويل عن المشاركة مع الفريق الأحمر بسبب الإصابة.

وغاب محمود متولي عن الأهلي لفترة طويلة؛ بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ثم إصابات عضلية عطلت مسيرته مع الفريق الأحمر قرابة عامين، قبل أن يتعافى اللاعب بشكل تام، ويصبح جاهزا بنسبة 100% للمشاركة في المباريات.

ويعاني متولي من تجاهل بيتسو موسيماني، الذي يرفض الاعتماد عليه في المباريات، سواء بشكل أساسي أو احتياطي، رغم العجز الذي عانى منه الأهلي في مركزي الدفاع والوسط، وهما المركزان اللذان يجيد متولي اللعب بهما.

وسافر محمود متولي إلى قطر منذ فترة لأداء برنامج تأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ومن ثم تجهيزه للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.