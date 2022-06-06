شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى للننى قبل العودة للتدريبات الجماعية بالمنتخب استعدادا لإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر وأرسنال الإنجليزى، لاختبار طبى اليوم لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية قبل مواجهة إثيوبيا، خاصة أنه غاب عن مباراة أمس أمام غينيا نظرا لتعرضه لكدمة فى القدم.

وغاب محمد الننى عن مباراة أمس أمام غينيا، كما غاب عن المران الأخير للفراعنة قبل المباراة، خوفا من تفاقم الإصابة لذا فضل الجهاز الفنى إراحته.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر عبر طائرة خاصة إلى مالاوى لملاقة إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت إيفوار.

وضم إيهاب جلال قائمة كالتالى: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحي - محمود جاد - ياسر إبراهيم - أيمن اشرف - محمد عبدالمنعم - عمر جابر - عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد النني - مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد مجي أفشة - محمد صلاح - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.