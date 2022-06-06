شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: التأهل لكأس الأمم الأفريقية ليس إنجازا لأي مدير فني لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على تصريحات وائل جمعة، مدير الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال سيد معوض، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: التأهل لكأس الأمم الأفريقية ليس إنجازًا لأي مدير فني يتولى مهمة قيادة الفراعنة؛ لأن هذا هو الطبيعي.

وكان جمعة قد أكد أن بداية المنتخب مع حسام البدري، المدير الفني الأسبق للفراعنة، لم تكن مشجعة، بعد تحقيق التعادل في أول مباراتين بالتصفيات الأفريقية.

وأضاف معوض: لا يجب أن يتحدث وائل جمعة عن الجهاز الفني الذي سبقه بهذا الشكل؛ لأننا عملنا بجد ولم نحصل على فرصتنا كاملة.

وأتم معوض، يجب أن تتحدث عن نفسك وكيفية تطوير أدائك دون النظر لأجهزة فنية أخرى.