المصري يترقب انتعاش خزائنه بدعم محافظ بورسعيد لحل أزمة المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - يترقب النادي المصري، انتعاش خزينته خلال الساعات المقبلة بدعم مادي من محافظ بورسعيد، لحل أزمة اللاعبين الأجانب، الذين هددوا في وقت سابق بفسخ تعاقدهم مع النادي؛ بسبب تأخر المستحقات المادية، وذلك بعد الوعود التي قدمها المحافظ للتوأم حسام وإبراهيم حسن، بعد تولي العميد المسؤولية الفنية للمصري.

وأرسل وكلاء لاعبى النادي المصرى المحترفين، التونسيين إلياس الجلاصي وهيثم العيوني، وإيزي إيميكا وأوستين أموتو، إنذارا للنادي المصرى بخصوص لسداد مستحقاتهم المتأخرة منذ 3 أشهر، وذلك قبل المطالبة بفسخ التعاقد مع النادى بشكل رسمي، وطبقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يحق للاعب المحترف فسخ تعاقده حال تأخر شهرين متتاليين من راتبه.

من جانبه، كشف الدكتور على الطرابيلي، عضو مجلس إدارة النادي المصري، عن مساعي النادي البورسعيدي لنقل مبارياته المتبقية بالدورى لتقام باستاد هيئة قناة السويس بدلا من برج العرب البعيد على جماهير بورسعيد.

وقال الطرابيلي، في تصريحات لـ"الخليج 365": نسعى للحصول على الموافقات اللازمة من أجل نقل مبارياتنا إلى استاد هيئة قناة السويس، وننتظر رد المسؤولين، لكى تكون الجماهير بجانب الفريق ونخفف عليهم من طول المسافة لاستاد برج العرب، والفريق بحاجة إلى الدعم الجماهيري خاصة في الوقت الحالي.

وأضاف الطرابيلي، معسكر برج العرب المستمر طوال العام سبب رئيسي فى الأزمة المادية التى نعانى منها، نظرا لتكلفته العالية التي تتجاوز 12 مليون جنيه فى الموسم الواحد، هذه الأموال كفيلة بدفع المستحقات ورواتب الموظفين وضم لاعبين مميزين أيضا، تكلفة معسكر برج العرب تتخطى عقود 5 لاعبين بالنادي المصري.