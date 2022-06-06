شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري: كل حراس مرمى المنتخب بالنسبة لى رقم واحد.. والباب مفتوح لضم وجوه جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن جميع حراس مرمى المنتخب بالنسبة لي رقم واحد وكلهم جاهزين لحماية مرمى المنتخب، وباب المنتخب مفتوح لأي حارس في مصر.

وقال عصام الحضري، خلال مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: ضياء السيد أول من منحني الفرصة لتولي تدريب حراس المرمى، ولا أتأخر عن أي حارس مرمى بالنصيحة وكل خبراتي في الحراسة أقوم بنقلها للحراس.

وأضاف مدرب الحراس: لدي قناعة بحراس المرمى الذين أختارهم للمنتخب، وباب حراسة مرمى المنتخب مفتوح أمام أي حارس.

وتابع الحضري: لن أضم حارس لا يلعب باستمرار أو يتألق مباراة واحدة يجب أن يستمر في المشاركة والتألق، مفتقدون لمحمد الشناوي وربنا يشفيه ويكون معانا بكرة وتطلع عينة مسحته سلبية.

واختتم الحضري تصريحاته قائلا: تحدثت مع أبو جبل بشأن تصريحاته الإعلامية بعد أمم أفريقيا وطلبت منه التركيز في شغله والتألق مع الزمالك والمنتخب، لأن الاستمرارية هي الأهم، وجميع حراس مرمى المنتخب بالنسبة لي رقم واحد.