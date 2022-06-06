ترتيب مجموعة الفراعنة في تصفيات إفريقيا بعد الفوز على غينيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حصد المنتخب الوطني أول 3 نقاط له، في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وحقق المنتخب الوطني فوزا صعبا، على نظيره الغيني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ستاد القاهرة الدولي.

وأحرز مصطفى محمد هدف الفراعنة الوحيد في الدقيقة ٨٧ من زمن المباراة، مستغلا دربكة دفاعية من الجانب الغاني.

وكانت مالاوي قد فازت على إثيوبيا بهدفين لهدف، في إطار المجموعة ذاتها.

وبذلك يتصدر المنتخب الوطني مع مالاوي المجموعة الرابعة بـ3 نقاط لكل منهما، فيما يتذيل غينيا وإثيوبيا الترتيب.

وظهر المنتخب الوطني بأداء باهت خلال الشوط الأول مع غياب الفاعلية الهجومية.

وشهد الشوط الأول فرصة خطيرة لعمر مرموش التي نفذ كرة ثابتة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الغيني بصعوبة في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني دفع إيهاب جلال بمصطفى محمد وإبراهيم عادل وقفشة بدلا من زيزو ومرموش وإمام عاشور.

وتحسن أداء الفراعنة نسبيا في الشوط الثاني، بعد التغييرات الفنية، ولكن دون خطورة كبيرة.

وبدأ إيهاب جلال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

خط الهجوم: زيزو - محمد صلاح - عمر مرموش.