شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: النتيجة أهم من الأداء فى مباراة منتخب مصر أمام غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وائل جمعة، مدير منتخب مصر السابق للفراعنة، بعد الفوز على غينيا بهدف نظيف في أول مباراة مع الجهاز الفني الجديد تحت قيادة إيهاب جلال، في تصفيات أمم إفريقيا.

قال جمعة، في تصريحات تليفزيونية: "مبروك فوز المنتخب على غينيا خاصة إنك بتلاعب المنافس المباشر في المجموعة".

وأضاف مدير المنتخب السابق: "النتيجة أهم حاجة في مباراة غينيا بغض النظر عن الأداء في أول مباراة للمدير الفني".

وتابع: "الأهم الخروج بنتيجة إيجابية في ظل الغيابات مع المباريات اللي جاية النتائج تكون أحسن".

حقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفي محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار والتى أقيمت باستاد القاهرة.

وتمكن إيهاب جلال من تحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب برفقة جهازه المعاون، الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدربا لحراس المرمى، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة الرابعة التى تضم كلا من غينيا وإثيوبيا ومالاوى .