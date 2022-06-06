شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأندية للحصول على رخصة الاحتراف قبل مهلة الكاف 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، الأندية لإرسال الملفات الخاصة بها لإصدار تراخيص لها قبل انطلاق الموسم الجديد 2022 / 2023، على أن تضمن الملفات جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة أو تجديدها بالنسبة للأندية السابق حصولها على هذه الرخصة.

وكلف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لجنة التراخيص برئاسة المستشار راغب رفاعي، ببحث ملفات الأندية المصرية، طبقا للمعايير المحددة بلائحة تراخيص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والرد خلال المهلة المحددة بخطاب الكاف يوم 30 يونيو 2022.

وحرص اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على تكريم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا. وسلم مسئولو الاتحاد محمد صلاح درعا خاصا تقديرا لجهوده خلال هذا الموسم مع منتخبنا الوطني وناديه ليفربول، مدون عليه عبارة "نفتخر بك دائماً" باللغة الإنجليزية.

ويتصدر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، قائمة هدافى المنتخب فى تصفيات أمم أفريقيا، قبل مواجهة المنتخب الغينى فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 باستاد القاهرة الدولى بحضور 40 ألف مشجع.

ونجح محمد صلاح فى تسجيل 16 هدفا وصناعة 6 أخرى خلال 21 مباراة خاضها في التصفيات بمعدل 1865 دقيقة، ليعتلى قائمة هدافى المنتخب على مر التاريخ فى التصفيات.