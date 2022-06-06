شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: مش هنعرف قيمة محمد صلاح إلا بعد اعتزاله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن الانتقادات التي يتعرض لها نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، غير مبررة.
وقال سيد معوض، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: لن نعلم قيمة صلاح إلا بعد اعتزاله.. سنحكي يومًا ما أننا كنا نمتلك لاعبا هو هداف الدوري الإنجليزي وتوج بدوري أبطال أوروبا.
وأضاف معوض: كيف نحاسب صلاح على عدم تسجيله في مباراة مع منتخب مصر أو عدم ظهوره بشكل ملفت.
وأتم معوض، كوبر من أفضل المدربين الذين دربوا المنتخب الوطني ونجح في تسخير إمكانيات اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية.
حقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفي محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار والتى أقيمت باستاد القاهرة.
وتمكن إيهاب جلال من تحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب برفقة جهازه المعاون، الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدربا لحراس المرمى، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة الرابعة التى تضم كلا من غينيا وإثيوبيا ومالاوى .