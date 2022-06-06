شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: مش هنعرف قيمة محمد صلاح إلا بعد اعتزاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن الانتقادات التي يتعرض لها نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، غير مبررة.

وقال سيد معوض، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: لن نعلم قيمة صلاح إلا بعد اعتزاله.. سنحكي يومًا ما أننا كنا نمتلك لاعبا هو هداف الدوري الإنجليزي وتوج بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف معوض: كيف نحاسب صلاح على عدم تسجيله في مباراة مع منتخب مصر أو عدم ظهوره بشكل ملفت.

وأتم معوض، كوبر من أفضل المدربين الذين دربوا المنتخب الوطني ونجح في تسخير إمكانيات اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية.