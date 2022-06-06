شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق: الفوز على غينيا أهم شيء في المباراة.. وأتحفظ على أداء إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم فاروق، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن أهم شيء في لقاء اليوم الذى جمع المنتخب الوطنى ونظيره الغيني هو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

ونجح المنتخب الوطنى في خطف الفوز من غينيا بهدف دون مقابل، أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة في الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأضاف فاروق أنه يتحفظ على الطريقة والأداء التي خاض بها المنتخب اللقاء، مؤكدا أن الشكل كان على غير المأمول، وأنه يخشى على إيهاب جلال من مصير حسام البدرى.

وشدد نجم الزمالك الأسبق على أن حسام البدرى رحل عن صفوف المنتخب، على الرغم من أنه لم يخسر أي لقاء وصعد لكأس الأمم الأفريقية إلا أن الأداء لم يعجب الجماهير ففضل اتحاد الكرة إقالته والتعاقد مع البرتغالى كارلوس كيروش، مؤكدا أنه يلتمس العذر اليوم لإيهاب جلال؛ بسبب كثرة المصابين والغيابات التي ضربت المنتخب قبل لقاء غينيا.