شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: تكريم صلاح جاء فى توقيت خطأ.. واللاعبون مسئولون عن تراجع الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مختار مختار، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن تكريم محمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة، جاء فى توقيت خطأ للغاية، وأن ذلك أثر على التركيز فى مباراة رسمية.

وعلق مختار مختار على أداء منتخب مصر أمام غينيا، خلال تصريحات تليفزيونية، بأن المنتخب لا يستحق الفوز على غينيا عقب الأداء الضعيف للاعبين، موضحا أنه لا بد من تطعيم المنتخب بلاعبين أصحاب مواهب جديدة.

وأضاف نجم الأهلى ومنتخب مصر سابقا، أنه فى حال استمرار الأداء هكذا للاعبى الفراعنة سوف تتم إقالة إيهاب جلال مثل حسام البدرى، متابعاً أنه لا يوجد لاعب يقوم بتسهيل مهمة محمد صلاح فى المنتخب، لذلك لن يقدر على الظهور بشكل جيد.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفي محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتى أقيمت باستاد القاهرة.

وتمكن إيهاب جلال من تحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب برفقة جهازه المعاون، الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدربا لحراس المرمى، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة الرابعة التى تضم كلا من غينيا وإثيوبيا ومالاوى.