شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى إنبى بعد التعاقد مع فييرا: النجاح هيكون حليفنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، عن سعادته بالتعاقد مع البرتغالى جورفان فييرا، مؤكدا أنه يؤمن بخبراته وقدراته الفنية الكبيرة على النجاح والعبور بالفريق البترولى إلى بر الأمان، لافتا إلى أن فييرا إضافة كبيرة لهم.

وأكد رئيس نادى إنبى، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادى، أنه واثق من أن النجاح سيكون حليف فييرا، وسيضيف لهم قوة كبيرة مع المجموعة المتواجدة معه، موضحا أن مجلس الإدارة سيدعمه بكل قوة وسيكون في ظهره.

ويعقد فى السابعة مساء اليوم بمقر نادي العاملين بالكيلو 17 طريق القاهرة السويس، مؤتمر صحفي لتقديم فييرا المدير الفنى الجديد لفريق إنبي.

وأعلن مجلس إدارة نادى إنبى تعيين البرتغالى جورفان فييرا مديرا فنيا للفريق البترولى خلفا لـ حلمى طولان، الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التى قضاها مع الفريق، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديمه لوسائل الإعلام.