شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: لا أستطيع تغيير أداء لاعبى المنتخب فى 5 أيام.. وسأواجه بهم إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، عن فوز الفريق على حساب منتخب غينيا، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال جلال، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "توقعت صعوبة مباراة غينيا، هم فريق جيد ويلعب كرة على الأرض، ولديهم لاعبين مميزون".

وأضاف: "لا أستطيع تغيير شكل وأداء المنتخب في 5 أيام فقط، ولم أقلق بين شوطي مباراة غينيا، وكنت واثقا من الفوز".