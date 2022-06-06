شكرا لقرائتكم خبر عن فكري صالح: أداء أبو جبل مع منتخب مصر أفضل من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر سابقا، عن مباراة المنتخب المصري أمام غينيا، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف في افتتاح تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال فكري صالح، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع الإعلامي شادي عيسى: "مباراة منتخب مصر أمام غينيا تعتبر متوسطة المستوى، كما أنها المباراة الأولى لـ إيهاب جلال، وهو أمر تسبب في عدم الوصول للمستوى المنتظر.. بجانب غياب الجماهير".

وأشار فكري صالح إلى أنه يجب استمرار الاعتماد على محمد أبو جبل أمام إثيوبيا، مؤكداً أن أداء أبو جبل مع منتخب مصر أفضل من الزمالك؛ بسبب عدم حسم ملف تجديد عقده.

وقال صالح: "أطالب أبو جبل بالتركيز والابتعاد عن الإعلام حتى يعود لمستواه المعهود مع الزمالك، محمد عواد حارس لديه موهبة كبيرة جدا.. وأشيد بثبات الأداء في مباراة أسوان مع التصدي لركلتي جزاء، وأيمن طاهر مدرب حراس الزمالك يجيد التعامل النفسي مع أبو جبل وعواد".

وأتم فكري صالح تصريحاته قائلاً: "لست مع سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى".