شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: إسماعيل يوسف غاب عن برنامج جمهور الثالثة بسبب تعرضه لحادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض إسماعيل يوسف، نجم الزمالك الأسبق، لحادث سير حسبما أعلن الإعلامى، إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورتس 2"، حيث كان من المفترض أن يظهر معه ضيفا فى الحلقة.

وطمأن الإعلامى إبراهيم فايق محبى "تيجانا" على حالته الصحية، مؤكدا أنه تعرض لبعض الكدمات، وسيتواصل معه خلال الساعات القادمة للاطمئنان على حالته أكثر فى المستشفى التى يقيم بها.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار والتى أقيمت باستاد القاهرة.

وتمكن إيهاب جلال من تحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب برفقة جهازه المعاون، الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة الرابعة التى تضم كلا من غينيا وإثيوبيا ومالاوى .