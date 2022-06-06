شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: محمد صلاح "مظلوم" مع المنتخب.. وإيهاب جلال "معذور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، إن حصد منتخب مصر للثلاث نقاط أمام غينيا، هو الأمر الإيجابي الوحيد للمباراة، موضحًا أن ما قدمه اللاعبين، هو استمرار للأداء السيء الذي ظهر به منتخبنا تحت قيادة كارلوس كيروش.
وأضاف رمضان السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن محمد صلاح مظلوم مع المنتخب الوطني، ولا يمكن مقارنة الأداء الذي يقدمه مع الفراعنة بأدائه في ليفربول.
وتابع حديثه، أن إيهاب جلال لديه عذره كون أن هذه المباراة هي الأولى له مع المنتخب الوطني، لذلك يحتاج لمزيد من الوقت، من أجل الحكم على طريقة أداء المنتخب تحت قيادته.
وواصل حديثه، أن مباراة مصر وإثيوبيا المقبلة، من المفترض أن يظهر المنتخب الوطني بأداء أفضل بكثير مما قدمه أمام غينيا، خاصة أنه سيكون هناك بعض من الانسجام.
يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار.
وكان منتخب مصر قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الغيني بهدف نظيف عن طريق مصطفى محمد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر التصفيات.
وتقام مباراة مصر وإثيوبيا يوم الخميس المقبل الموافق 9 يونيو 2022 في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة و07:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب بينجو الوطني في مالاوي.
وتطير بعثة منتخب مصر برفقة المدير الفني إيهاب جلال إلى مالاوي غدا الثلاثاء استعدادًا لمواجهة إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني الذي حدده الكاف لاحتضان مباراة المنتخبين.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، ويتقاسم الصدارة مع منتخب مالاوي بعد فوز الأخير على إثيوبيا 2 / 1، فيما يتذيل ترتيب المجموعة منتخبي غينيا وإثيوبيا بدون نقاط.