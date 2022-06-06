شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: محمد صلاح "مظلوم" مع المنتخب.. وإيهاب جلال "معذور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، إن حصد منتخب مصر للثلاث نقاط أمام غينيا، هو الأمر الإيجابي الوحيد للمباراة، موضحًا أن ما قدمه اللاعبين، هو استمرار للأداء السيء الذي ظهر به منتخبنا تحت قيادة كارلوس كيروش.

وأضاف رمضان السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن محمد صلاح مظلوم مع المنتخب الوطني، ولا يمكن مقارنة الأداء الذي يقدمه مع الفراعنة بأدائه في ليفربول.

وتابع حديثه، أن إيهاب جلال لديه عذره كون أن هذه المباراة هي الأولى له مع المنتخب الوطني، لذلك يحتاج لمزيد من الوقت، من أجل الحكم على طريقة أداء المنتخب تحت قيادته.

وواصل حديثه، أن مباراة مصر وإثيوبيا المقبلة، من المفترض أن يظهر المنتخب الوطني بأداء أفضل بكثير مما قدمه أمام غينيا، خاصة أنه سيكون هناك بعض من الانسجام.