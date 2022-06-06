شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: أبو جبل يستحق حراسة مرمى منتخب مصر.. وكوبر أخرج إمكانيات صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجي، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، أن منتخب مصر عانى في بداياته خلال مباراة غينيا؛ بسبب عدم الاعتماد على صانع ألعاب منذ بداية اللقاء.

وقال أحمد ناجي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC: بدأنا المباراة بدون صانع ألعاب وكنا تائهين في الملعب في البدايات، لكن نجحنا في النهاية في تحقيق الفوز وهو المطلوب في الوقت الحالي.

وأضاف ناجي: رجعنا لأدائنا الطبيعي بعد اللعب بصانع ألعاب، محمد صلاح تحول لصانع ألعاب خلال المباراة، على الرغم من المفترض أنه يكون هو من يصنع له الآخرين، لكن بعد نزول صانع ألعاب حقيقي، بدأت توضح خطورة المنتخب الوطني.

وأوضح ناجي، كل الدعم لـ إيهاب جلال وأتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة، والمنتخب الغيني جيد ومنظم جدا ويمتلك أسماء كبيرة.. وأداء حارس مرماه مميز.

وعن فترة تولي هيكتور كوبر تدريب المنتخب، قال ناجي: "كوبر كان مدرب حكيم ويعمل وينتظر ظهور نتائج عمله ولا يخضع للضغوط ونجح في إخراج كل ما لدى صلاح من إمكانيات، وأبو جبل يستحق حراسة مرمى منتخب مصر.