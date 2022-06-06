شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غينيا: استقبال هدف من الفراعنة فى الدقائق الأخيرة "ليس عادلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب كابا دياوارا، المدير الفني لمنتخب غينيا، عن حزنه بعد خسارة منتخب بلاده أمام مصر بهدف نظيف، في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا في كوت ديفوار 2023.

قال كابا دياوارا، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "استقبال هدف في آخر الدقائق من عمر المباراة ليس عادلا، لاسيما أننا أهدرنا العديد من الفرص أمام مرمى منتخب مصري".

وعن محمد صلاح، أكد مدرب غينيا أن صلاح لاعب كبير يمثل خطورة دائما كبيرة علينا، ومنتخب بلاده لديه لاعبين صغار، أول مرة يشاركون مع المنتخب، ومنتخب غينيا يمتلك خط دفاع قويا، والحظ هو سبب فوز منتخب مصر في المباراة وعلى لاعبينا اكتساب الخبرات سريعًا.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفي محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار والتى أقيمت باستاد القاهرة.